77歳女性・月の年金13万5000円「物価の値上がりに追いつかない」預金取り崩しの老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、新潟県在住77歳女性のケースを紹介します。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、新潟県在住77歳女性のケースを紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：77歳女性
同居家族構成：本人、夫
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：新潟県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：700万円
現在の預貯金：1000万円、リスク資産：不明
これまでの年金加入期間：不明
現在受給している年金額（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：13万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：不明
「現在の年金額は、生活するには厳しい」現在の年金受給額について「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「生活するには厳しいから」と単刀直入に述べられています。
ひと月の支出は「約20万円」。年金だけでは「年の半分くらい足りない月がある」と回答されています。
「無駄なものは買わない」年金で足りない支出については、「預金を崩し」て補填（ほてん）しているとのこと。
また年金以外に、金額は不明ですが「株、債券の収入」もあるため、これらを組み合わせて生活を成り立たせている様子。
年金生活では、とにかく「無駄なものは買わない」とあり、極力不要な出費を避けることで家計を管理しているようです。
「物価の値上がりに追いつかない」年金額には不満があるものの、年金という「決まった収入がある」ことには喜びを感じると語った投稿者。
一方で、「物価の上昇に（収入が）追いつかない」と、ため息をつきます。
現役時代に「無駄な出費が多すぎた」と悔やむ気持ちを吐露されていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)