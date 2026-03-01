【2026年3月の運勢】やぎ座（山羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年3月のやぎ座（山羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、やぎ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
理想の暮らしへ
・全体運
ニーズが高まって、忙しくなります。ただでさえ、抱えている案件が多いのに社交も活性化して、スケジュールがパツパツになりそう。でも、このパターン、もう飽きるほど繰り返してきたような気がしませんか？ そろそろ転換のタイミングです。あなたなりの心積もり、予定があるのですから、そちらを優先していきましょう。
「呼ばれたから行く」とか、「付き合いで顔を出す」をなくすだけで、人生は驚くほどシンプルになります。どうしてもの場合は、先約があるフリで10分だけ参加するスタイルに。なんだかんだで小一時間持っていかれても、「忙しいのに来てくれた」ムーブができるし、手つかずの時間が残って、双方丸く収まっていくことに。
・社交運
個人的に大事な人とは、誘う側に回りましょう。ただし、「来週どう？」的な近々の約束ではなく、「もう少し暖かくなったら」とか、「夏の前に」的な時間的な幅を取ると歓迎されるはず。会うのが楽しみ、話し足りないかも、的な付き合いだけを残していくのです。プライベートでは、好奇心、探求心が活発になりそう。特定のジャンルに絞っていくと、玄人はだしの知識が身につきそう。買い物は、テーマを決めて。イメージチェンジも大成功。
・恋愛運
恋はフィーリングで動きます。あなたがいいなと思っている時は、相手も同じように感じてくれるはず。それだけに、なりゆきに任せてしまうと、自然消滅コースへ。軽く一声かけて、きっかけ作りをする手間を惜しまずに。
ラッキーポイント……イエロー、ストライプ、スニーカー、レンタルスペース
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
