【2026年3月の運勢】みずがめ座（水瓶座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年3月のみずがめ座（水瓶座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、みずがめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
自分のパターンをつかむ1カ月
・全体運
根っからの自由人のみずがめ座さんですが、今月はどうしたことか、規律と秩序に惹かれそう。「きちんとするっていいな」的な気まぐれが起こるのです。時間でルーティーンを回していく、体にいいものだけを食べる、心身を整えて健やかに暮らす、さっぱりとしたライフスタイルに惹かれるでしょう。でも、実際にやってみると、飛び込み仕事や放っておけない誰かのケアなどで、予定通りに行かずに、ストレスがたまりそう。ちゃんとしたいのにできない自分に絶望しそうです。
でも、思い通りにいかなくて当たり前と気づいて。理想の基本形のほかに、守れなかった時の救済案を考えて組み立て直して。補完するアイデアが無限に沸いて、楽しくなってくるはず。
・社交運
肩透かしが起こりそう。深刻そうだったから時間を割いたのに、聞いてみたら、たいしたことがなかった的な評価をしやすいのです。でも、それは、あなたが自己解決機能が高いからだと気づいて。物事を合理的に捉え、効率的に処理をするのは、持って生まれた才能で全ての人に備わっているわけではありません。よきアドバイザー、メンターとして力を貸しましょう。オフは、ハシゴが楽しそう。気になるコンテンツを取り合わせて。
・恋愛運
恋は、日常の延長で動きます。好きな人と生活エリアに引き込みましょう。共同生活を始めるのもいい考え。職場や習い事などで定期的に顔を合わせる人も、候補に挙がってくるはず。カップルは、ショッピングデートへ。
ラッキーポイント……ベージュ、トレンチコート、携帯ストラップ、フルーツパーラー
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
