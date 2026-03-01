【2026年3月の運勢】うお座（魚座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
3月のうお座（魚座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、うお座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
よっ、波乗り名人！
・全体運
運気は型破りで、セオリー通りに行きません。最初のうちは、アタフタ、バタバタしてしまうと思いますが、やるしかないところに追い込まれて、覚醒するでしょう。これまで思っていた自分の限界よりも、ずっと多くの事ができることに気付くはず。3月は、フル回転でやっていきましょう。公私ともにいろいろな変化が起こりますが、重なってくるからこそ、その時々でベストで返すことができて、結果的には最小の努力で最大の成果を上げられるはず。全ては、最適化していく過程と考えて。
中旬までは気を張りっぱなしで、パワフルに動ける分、春分の日を過ぎると、緊張が解けてダウンしやすくなっています。疲労回復も、気を付けていけたら満点。
・社交運
運気はパラレル。互いにこだわりが強くなって、譲れなくなっています。恋も友情も、無理に一緒にいよう、やろうとすると、干渉しあってこじれやすいでしょう。その時の気分で一緒に行けたら行く、やれたらやる自由度高い交際がラクだし、楽しめます。仕事は、近道なし。やるべきことは、コツコツと積み上げていって。オフは、アウトドアレジャーがよい気分転換に。買い物は、“かわいい”が正義。おしゃれも、春らしく、カラフルに。
・恋愛運
恋は、魔が差しそう。いつもならスルーする誘いに心が揺れてしまうかも。でも、大事な人は、もう既に出会っているみたい。優先順位を間違えないように気を付けましょう。新しい出会いは、初めて行く場所に待ちます。
ラッキーポイント……レッド、デニム、ワンハンドルバッグ、湖
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
(文:章月 綾乃)