【2026年3月の運勢】てんびん座（天秤座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年3月のてんびん座（天秤座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、てんびん座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
スキマを作る
・全体運
客観性と計画性が備わって、自分のことも冷静に判断ができるようになりそう。このまま進むと、無理をしてしまうとか、予定をこなすだけで消化する時間がないなど、キャパシティとメンタルのセルフマネジメントに成功するでしょう。結果、スカスカのスケジュールに着地しそう。少し物足らない気がしても、実際に動き出すと、ちょうどいいことに気付くはず。心の奥底で、「少し、ゆっくりしたい」「家で過ごしたい」という願望があり、それが満たされるからです。
20日前後から飛び込みの誘いや予定が増えて、活気付きます。自分に必要な物も分かってくるため、新規契約もツキを呼びます。副業やサブスク、保険加入などピンときたら検討を。
・社交運
日常的に顔を合わせる人、無理なく会える人とのつながりが強化されていきます。何気ないあいさつや世間話が発展して、個人的な接点が生まれるかも。遠くの親友よりも近くの顔見知りがあなたを支えてくれるでしょう。ビジネスシーンでは、タイムマネージメント役が回ってきそう。時間の念押しなど、進んで買って出て。旅行やレジャーは、人疲れしそう。指定席、有料エリアを選ぶなど、快適さをお金で買って。ヘアカットは、厄落としに。
・恋愛運
恋は、歩み寄りが大事。こちらから会いに行く、誘い出すなど、最初のきっかけをつくって。出会いは、再会がカギ。思いがけない所でバッタリ会うのは、ご縁が動いているサインです。デートは、アートスポットへ。
ラッキーポイント……ネイビー、セットアップ、布バッグ、大型書店
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)