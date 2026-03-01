【2026年3月の運勢】さそり座（蠍座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年3月のさそり座（蠍座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、さそり座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
いえ、ベストバランスです
・全体運
自分に甘く、優しくなれそう。気の合う友達とのタイミングもバッチリで、以心伝心で連絡を取り合えるでしょう。「会う？」「行っちゃう？」「買っちゃう？」的な勢いのまま、毎日を楽しく過ごせるはず。引きも強くなっているため、「いいんですか？」と聞きたくなるようなラッキーも起こります。仕事よりもプライベートが充実して、毎日ワクワク過ごせるはず。
でも、ハッピーになるほど、不安になってしまうのがさそり座さんの特性です。「こんな感じでいいのかな？」と苦労や口惜しさが足らない気がしてしまうでしょう。その都度、自分に「大丈夫」「この調子！」と声をかけて。漠然とした不安を遠ざけて、強運ライフを満喫しないともったいないですよ！
・社交運
意見が通りやすくなっています。あなたの一言がツルの一声効果を生み、流れが決まってしまうでしょう。でも、何もかも思い通りにしたいわけではないはず。譲れない部分は強めに主張し、どっちでもいいシーンでは、人の意見の支持に回りましょう。すると、「味方してくれた」「助けてもらった」と先方がプラス解釈をして、貸しが作れます。ビジネスでは、ハッタリが効きます。身だしなみ、おしゃれも、プチゴージャスで。オフは、旅へ。
・恋愛運
恋は、ときめきが待っています。「どうしよう、好き！」という衝動、「あれ、好きかも？」のとまどい、どちらも体験しそう。濃淡のある思いを上書きせず、両方大事にキープして。デートは、花冷えに注意。ちょい厚着で。
ラッキーポイント……ハチミツイエロー、ブルゾン、モチーフバッグ、洋菓子店
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）遊び過ぎ？
いえ、ベストバランスです
・全体運
自分に甘く、優しくなれそう。気の合う友達とのタイミングもバッチリで、以心伝心で連絡を取り合えるでしょう。「会う？」「行っちゃう？」「買っちゃう？」的な勢いのまま、毎日を楽しく過ごせるはず。引きも強くなっているため、「いいんですか？」と聞きたくなるようなラッキーも起こります。仕事よりもプライベートが充実して、毎日ワクワク過ごせるはず。
・社交運
意見が通りやすくなっています。あなたの一言がツルの一声効果を生み、流れが決まってしまうでしょう。でも、何もかも思い通りにしたいわけではないはず。譲れない部分は強めに主張し、どっちでもいいシーンでは、人の意見の支持に回りましょう。すると、「味方してくれた」「助けてもらった」と先方がプラス解釈をして、貸しが作れます。ビジネスでは、ハッタリが効きます。身だしなみ、おしゃれも、プチゴージャスで。オフは、旅へ。
・恋愛運
恋は、ときめきが待っています。「どうしよう、好き！」という衝動、「あれ、好きかも？」のとまどい、どちらも体験しそう。濃淡のある思いを上書きせず、両方大事にキープして。デートは、花冷えに注意。ちょい厚着で。
ラッキーポイント……ハチミツイエロー、ブルゾン、モチーフバッグ、洋菓子店
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)