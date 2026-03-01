【2026年3月の運勢】いて座（射手座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年3月のいて座（射手座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、いて座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
実力養成タイム
・全体運
おさらいムーブ。春から人に教える、新しいことを始めるなどで、初心に戻る必要が生まれます。いい機会なので、スキルの精度を上げていきましょう。自己流にアレンジした部分を本来のスタイルに矯正したり、仕事の流れを精査したりすると、反省＆改善するべき要素に気付くはず。気付きをシェアしていくことも大事。全体の効率が上がって、立役者として一目置かれることになりそう。
プライベートでは、“家”がカギになりそう。引っ越しやリフォーム、不動産購入の話が浮上したり、家族をサポートすることになったりしそう。大事なのは、現状を正しく理解すること。「なんか大変らしい」的な他人事はやめて、立ち合う、学ぶことで活路が見つかります。
・社交運
あなたの悩みや迷いがきっかけで、身近な人への解像度が上がっていきます。なるほど、こういう感じでやりくりをしているのかと、目からウロコが落ちるはず。人生の先輩たちにアドバイスをもらう、グチを聞いてもらうことで、頼れるタテのつながりも生まれます。その道のプロを紹介してもらうのも、心強い展開に。オフは、気持ちをガラッと切り替えられるスポットへ。ライブやカラオケ、爆音上映などで、ストレスを解消しましょう。
・恋愛運
恋は、深くつながれそう。アイコンタクトで意思疎通ができたり、SNSチェックで安心できるでしょう。でも、それで満足してしまうのは、手抜きです。「応援ありがとう」「元気そうで安心した」的なマメなケアを忘れずに。
ラッキーポイント……シアーグレー、プリーツ加工、マイボトル、オープンスペース
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
いて座（11月23日〜12月21日生まれ）基本と応用
実力養成タイム
・全体運
おさらいムーブ。春から人に教える、新しいことを始めるなどで、初心に戻る必要が生まれます。いい機会なので、スキルの精度を上げていきましょう。自己流にアレンジした部分を本来のスタイルに矯正したり、仕事の流れを精査したりすると、反省＆改善するべき要素に気付くはず。気付きをシェアしていくことも大事。全体の効率が上がって、立役者として一目置かれることになりそう。
・社交運
あなたの悩みや迷いがきっかけで、身近な人への解像度が上がっていきます。なるほど、こういう感じでやりくりをしているのかと、目からウロコが落ちるはず。人生の先輩たちにアドバイスをもらう、グチを聞いてもらうことで、頼れるタテのつながりも生まれます。その道のプロを紹介してもらうのも、心強い展開に。オフは、気持ちをガラッと切り替えられるスポットへ。ライブやカラオケ、爆音上映などで、ストレスを解消しましょう。
・恋愛運
恋は、深くつながれそう。アイコンタクトで意思疎通ができたり、SNSチェックで安心できるでしょう。でも、それで満足してしまうのは、手抜きです。「応援ありがとう」「元気そうで安心した」的なマメなケアを忘れずに。
ラッキーポイント……シアーグレー、プリーツ加工、マイボトル、オープンスペース
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)