本記事では、関東地方居住者370人に聞いた、「この春ドライブで行きたい場所」ランキングを発表します。
第2位：箱根2位は、神奈川県の「箱根」。都心からのアクセスが良く、温泉や美術館、芦ノ湖の絶景など多彩な魅力を持つ日帰りドライブの定番スポットです。春は山々が新緑に彩られ、芦ノ湖スカイラインやターンパイク箱根など、爽快な山岳ドライブを楽しめます。桜の時期には温泉に加え花見を堪能できるのも箱根ならではの贅沢です。
第1位：しまなみ海道1位は、広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ「しまなみ海道」。瀬戸内海に浮かぶ島々を橋で渡る海上ドライブルートで、関東在住の方にとっては特別感のある憧れの存在として支持を集めました。春は桜と穏やかな瀬戸内海を眺めながら島めぐりのドライブを楽しめます。
▼回答者コメント
「もう一度ゆっくり行ってみたいから」（20代女性）
「アニメの聖地にもなっているスポットなので一度はドライブして見たいと感じている」（40代男性）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)