◇薩摩おいどんリーグ2026 トヨタ自動車7―3慶大（2026年3月1日 平和リース球場）

社会人野球のトヨタ自動車が1日、今季初実戦となる慶大戦に7―3で勝利した。「5番・一塁」でスタメン起用された三塚武蔵内野手（25）が同点の4回に勝ち越しの決勝3ラン。激しい内野の定位置争いを制するべく、持ち前の長打力でアピールに成功した。

「自分のスイングをすることを心がけました。3球、変化球が続いていましたし、変化球が頭にある中でうまく打てたと思います」

冷静な読みが豪快弾を呼んだ。3―3で迎えた4回2死一、二塁。2球で追い込まれてしまったが、相手バッテリーの視点に立つことを忘れなかった。「2球目の内角ストレートを引っ張ってファウルしましたが、一塁線へのライナーだったので、真っすぐが投げづらいのかな、と」。もくろみ通り、3球目からは3球連続で変化球。フルカウントとなった6球目、今度もまた内角へのスライダーだった。膝元への一球を捉えると、放物線を描き右翼席へ着弾。勝ち越しの3ランとなり、一気に試合を決めた。

「自分軸である長打力をアピールしつつ、相手の隙をついたバッティングもしていかなければいけません」

県岐阜商、中部学院大を経て今季が入社4年目となる左打ちのスラッガー。最大の魅力である長打力を磨くために、シーズンオフはスイングの再現性を高めることとフィジカル強化を二本柱としてトレーニングを積み重ねてきた。そこで小河諒コーチから一つの物差しとして示されたのが打席での構え。左の太腿や臀部（でんぶ）にしっかりと体重を乗せるように助言された。この日は今季初実戦だったこともあり2打席目までは始動が遅れたが、3打席目で修正。「（4回の3ランは）タイミングを早め、いつでも打てるように待っていた」。立ち後れることなく投球に対峙（たいじ）できたことで、最高の結果を導き出すことにつながった。

昨年の日本選手権2回戦・Honda鈴鹿戦。1点を追う9回無死一塁の打席は、カウント1―2からの内角直球で遊ゴロ併殺打に倒れた。

「三振してもいいから狙った球をしっかり振るべきだった。落ちる変化球が頭にある中で、打たされてしまった。後ろにバッターもいますし、もっと割り切ってやれば良かったと思います」

悔しい経験には違いないが、今季を戦う上での大きな学びとなったことも確かだ。「前後の打席や相手心理に立って、相手が嫌がるような打席を増やしていきたい」。この日の決勝弾はバッテリー心理を考えた上での一撃。さらなる成長を期待できるフルスイングだった。