¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç£É»ùÅç¥¥ó¥°¥«¥Ã¥×¡ÛËö±ÊÏÂÌé¡¡¶á¶·¤ÏÀä¹¥Ä´¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤½¤¦»×¤¦¤·¡¢°ìÈÖÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Î£Çµ¡Ö»ùÅç¥¥ó¥°¥«¥Ã¥×³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤¬£²Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡Ëö±ÊÏÂÌé¡Ê£²£·¡áº´²ì¡Ë¤¬Á°¸¡¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢£²Ï¢Î¨£²£·¡ó¤Î£³£¶¹æµ¡¡£ÆÃ·±¤ò½ª¤¨¡Ö¾åÌîÁª¼ê¤ÈÂÊ»¤»¤·¤¿¤é¡¢²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ·±¤Ç¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢µ¡¤Î¾åÀÑ¤ß¤òµá¤á¤Æ¥Ú¥éÄ´À°¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶á¶·¤Ï£µÀáÃæ¡¢£´Í¥½Ð£³£Ö¤ÈÎÉÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£¡ÖÀä¹¥Ä´¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤½¤¦»×¤¦¤·¡¢°ìÈÖÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡££¸·î¤Ë¶ÍÀ¸¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£Ó£Ç¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¤Ò¤½¤«¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯£±£°·î¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï£Ó£Ç½é£Ö¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ï½Ð¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢½Ð¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£
¡¡ÊöÎµÂÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¶¯¹ëÂ·¤¤¤Îº´²ì»ÙÉô¤Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£Àá¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£