¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç£É»ùÅç¥¥ó¥°¥«¥Ã¥×¡ÛÄ¹ÅÄÍê½¡¡¡ÃíÌÜ¤Î60¹æµ¡¥²¥Ã¥È¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Î£Çµ¡Ö»ùÅç¥¥ó¥°¥«¥Ã¥×³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤¬£²Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Î¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹µ¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë£¶£°¹æµ¡¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¤Î¤ÏÄ¹ÅÄÍê½¡¡Ê£´£°¡áÅìµþ¡Ë¡£¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥×¥ì¡¼¥È¤Ç´üÂÔ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾¡Î¨¤Û¤É¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£»î±¿Å¾¤Ç¤Ï»³ÅÄ¡Ê¹¯Æó¡Ë¡¢¹âÌî¡ÊÅ¯»Ë¡ËÁª¼ê¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ó¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢Á°¸¡¤Ç¤Ï¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÃ·±¤«¤é´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÁÇÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÁáÂ®¥Ú¥éÄ´À°¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹µ¡¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ð¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£