木村拓哉、プラベ散歩中に声掛けてくれる人の共通点「すごい嬉しかったです」【教場 Requiem】
【モデルプレス＝2026/03/01】俳優の木村拓哉が3月1日、都内で開催された「映画『教場 Requiem』大ヒット記念舞台挨拶」に出席。散歩中に声を掛けてくれる人の共通点を明かした。
本作は、未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」を舞台に、厳しい教官・風間公親（木村）と彼の教え子たちが織りなすドラマを描く。この日は風間と対峙することになる第205期生を演じたキャスト（綱啓永・齊藤京子・倉悠貴）、そして中江功監督も出席していた。
木村は「現場以外でも、本当にプライベートな時間を過ごしている時にたまたますれ違った方が『教場行かせていただきました』って街で声をかけてくださったりとか」と周囲の反響についてコメント。舞台挨拶前に犬の散歩をしていた際にも「お店の中からわざわざ出てきてくださった店員の方が『教場行かせていただきました』って。でも俺、犬が一緒だったので、本当に風間の“か”の字もない状態で、素で歩いてたんですけど」と状況を明かしつつ、「『教場』を見てくださった方たちは、どこか風間の空気感を若干表現してくださってるのか、すごい丁寧に『拝見させていただきました！』みたいな感じで言ってくれるんですけど、すごい嬉しかったです」と声を掛けてくれるファンの共通点を語った。（modelpress編集部）
◆「教場 Requiem」
◆木村拓哉、舞台挨拶前に犬の散歩
