◆報知新聞社後援 東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）

女子で引退レースに臨んだ日本歴代８位（２時間２０分３１秒）の細田あい（３９）＝エディオン＝は２時間２３分３９秒で日本勢トップの１０位だった。

レース後は大粒の涙を流しながら「簡単に競技の結果を出していた人生ではなかった。でもそれがあったから強くなれた」とかみしめるように話した。今後については「陸上部に関わっていけたら」と説明した。

２７日のファンミーティングでは「今できる準備はしっかりした。出し切ることに集中したいと思います」と言葉に力を込めていた。昨年１２月はけがもあったというが「コンディション自体は悪くない。急ピッチではありましたが、スタートラインに立つまでにいろいろな準備ができた」と最終レースへ順調に調整を重ねてきた。「しっかり最後、やりきって終わりたいって思う。自分が納得できる走りがしたいです」と抱負を語っていた。

引退後については「具体的には決まっていないですが、陸上部に何かしらの形で関われればと思っています。自分のやってきたことを伝えたりできればと思います」と話していた。