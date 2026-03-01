１日放送の日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）では、ＷＢＣ連覇を狙う侍ジャパンがこの日、名古屋から大阪に移動。京セラＤで練習を行ったことを報じた。

フリー打撃が始まると、ドジャース・大谷翔平投手は中堅へ。カブス・鈴木誠也外野手とともに“守備合戦“。フェンス際のフライを軽快にタッチアップ処理の体勢。前方への際どいフライを全力疾走で好捕するなど、リラックスした雰囲気を見せ、満喫していた。ノックの後はこの日から合流したホワイトソックス・村上宗隆、ソフトバンク・近藤健介のフリー打撃にもケージ裏で熱視線を送っていた。

コメンテーターで出演の横浜、ソフトバンク、ヤクルトで活躍し、２００９年のＷＢＣ優勝メンバーでもある内川聖一さんは６日からの１次ラウンドプールＣでの侍ジャパンの戦いについて聞かれると「初戦のチャイニーズ・タイペイ戦、もしくは２戦目の韓国戦です」と断言。

「やはり大会の入りというところで全選手がいい状態で入りたいというところですから、この初戦、２戦目をしっかり勝ち切ることが大事だと思います」と続けると「準々決勝からはトーナメントになりますから、やはりチームとしていい状態で入っていって、トーナメントの一戦勝負というところに入っていきたい」と語った。

「選手みんなが早く結果を出したいので、初戦で勢いを作った上で大会に入ってもらいたい」と話していた。