亀梨和也、16年ぶりに“雫”役「不思議な縁」 アニメ『神の雫』先行上映会で感慨
TVアニメ『神の雫』の先行上映会イベントが2月28日午後5：55から東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われ、神咲雫役の亀梨和也、遠峰一青役の佐藤拓也、紫野原みやび役の内田真礼が登壇した。2009年のドラマ版で主人公を演じた亀梨が、16年の時を経てアニメでも同役を務めることになり、「不思議な縁」を語った。
【動画】亀梨和也が主演！公開された『神の雫』PV
原作は2004年から14年まで『モーニング』で連載された亜樹直、オキモト・シュウによる同名漫画。ワインをめぐる人間ドラマで世界的な支持を集め、シリーズ累計1500万部を突破している。2023年には国際連続ドラマ『神の雫／Drops of God』が配信されるなどメディアミックス展開が続く中、初のアニメ化となる。
本格的な声優挑戦は今作が初となる亀梨は、アフレコ当初を「勝手が全く分からない状態だった」と回顧。映像が未完成のまま“棒人間”的な画に合わせて収録することもあったといい、「声優のみなさんって本当にすごいんだと改めて思いました」と振り返った。完成映像については「素晴らしい素敵な画と音楽。贅沢をさせていただけている感覚」と満足げに語り、「16年前にドラマで雫を演じて。不思議な縁をいただいたと思っています」と感慨をにじませた。
遠峰がワインを口にした際の「お…おぉ…」というセリフも話題に。佐藤は「ワインに対する愛が溢れすぎるあまりの感嘆の声。感じたままを演じていたら、あんなふうにできあがりました」と説明。亀梨が「エピソードによって『お…おぉ…』が変わってくる」と感心すると、内田は「お…おぉ…職人！」と命名し、会場の笑いを誘った。
イベントでは“ワインの鼻”と呼ばれるキットを使い、香り当てに挑戦するコーナーも実施。ラズベリーやトーストなどの香りをめぐり、3人が「あっち？どっち？」と盛り上がる場面もあり、チームワークの良さを見せた。
最後に亀梨は「ワインが好きな方はもちろん、興味がない方でも、人間模様やキャラの成長、謎解きが魅力。幅広く楽しめる作品」とアピール。「雫の成長とともに、熟していく様を応援してください」と呼びかけた。
TVアニメ『神の雫』は、TOKYO MX、BS日テレ、関西テレビで4月10日から2クールで放送される。
