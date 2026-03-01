巻頭グラビア・東雲うみ

ガンプラおたくで知られ、グラビアアイドル、コスプレイヤー、女優、タレントとして活躍する東雲うみさんが、「近代麻雀2026年4月号」（竹書房）の表紙＆巻頭グラビアを飾りました。

【写真】メガネ＆Gカップ＆100センチヒップの東雲うみさん　深紅の網タイツや黒のフェチ衣装で背徳グラビア

NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に続き、現在放送中のドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ）にも出演するなど、躍進を続ける東雲さん。90センチバスト・100センチヒップのパーフェクトボディを惜しみなく披露しています。

東雲さんは自身の公式Ｘで「『近代麻雀』にて、表紙＆巻頭ページを担当してます！　お気に入りの猫耳メガネ制服です　ぜひゲットしてね」と報告。黒猫の耳のカチューシャにはだけた制服姿の表紙カットを添えました。

【東雲うみさんプロフィル】
しののめうみ　誕生日9月26日　身長162cm　スリーサイズB90（G）W59H100　趣味はガンプラ、油絵、羊毛フェルト、筋トレ
特技は華道、弓道、バルーンアート、大道芸