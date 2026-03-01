「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（１日、鳴門）

２号艇の鎌倉涼（３６）＝大阪・１００期・Ａ１＝が１周２Ｍで逆転の差しを決めて優勝。２代目スピード女王の座を手にした。昨年は女子プレミアムＧ１夏冬連覇を成し遂げたが、今回のＶで前人未到のプレミアムＧ１・３連覇を達成した。２着には１号艇で人気を背負った前田紗希（埼玉）。バックで鋭く伸びて猛追した遠藤エミ（滋賀）は３着に終わった。

誰も勢いは止められない−。勝利の女神は今回も鎌倉にほほ笑んだ。昨年８月のレディースチャンピオン（浜名湖）、１２月クイーンズクライマックス（大村）に続き、前人未到の女子プレミアムＧ１・３連続Ｖとともに、女子Ｇ１完全制覇を成し遂げた。

レースは１周バックで逃げる前田と差した遠藤の一騎打ちムードだったが、２人が競るのを後ろで見ながら我慢。「（小野）生奈も隣にいたし、ハマらないように」としっかりとしたハンドルで差すと、ホームでは一歩、前に躍り出て２周１Ｍを先に回り優勝を確定させた。「自分が一番びっくりしてます。３連覇、すごいですね。怖いです」と目を丸くして優勝を喜んだ。

今節はなかなか納得の仕上がりにはならず、優勝戦も「２コースなので回ってからの足を意識して調整したが、なかなか来なくて。レースでも全然合ってなかったし、１Ｍも上手に回れなかった」と反省を口にしたが「たくさんのファンが手を振ってくれて声援も届きました」とファンの応援を味方に付けて優勝を勝ち取った。

今年の年末決戦は地元の住之江で行われる。「クイーンズ（クライマックス）も見えて来たが、まだ安心はできません。大きなところを取らないと出られないレースなのでしっかり頑張りたい」と気合を注入。そして「目標は立てるタイプではないが、これ（完全制覇）をモチベーションに応援をして良かったなって思われるレースをしていきたい」とファンに約束した。“鎌倉時代”はまだまだ続きそうだ。