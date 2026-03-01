小芝風花、美人妹を顔出し公開「衝撃的な可愛さ」「口元がそっくり」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/03/01】女優の小芝風花が3月1日、自身のInstagramを更新。妹を顔出しし、話題を集めている。
【写真】「衝撃的な可愛さ」と話題・小芝風花の美人妹
小芝は「えっと、妹ちゃんです」とつづり、妹や女優の森高愛と撮影した写真を公開。「妹ちゃんがね、念願だったアイラッシュサロンをオープンする事になりました」と妹が店をオープンすることを報告し、「頑張って準備してたの見てたからいよいよかぁと自分ごとのようにドキドキしております」と心境を明かしていた。
この投稿にファンからは「美人すぎる」「口元がそっくり」「モデルさんかと思った！」「衝撃的な可愛さ」「美人姉妹すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
