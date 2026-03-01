中東情勢悪化でW杯予選延期…レバノン代表にB1所属3名、仙台は“安全確認済み”発表

3月2日と同3日に予定されていた「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」の4試合が、中東情勢の悪化を受けて延期された。

延期の対象となったのは、グループCのイラン代表vsシリア代表、イラク代表vsヨルダン代表、グループDのレバノン代表vsインド代表、カタール代表vsサウジアラビア代表の計4試合。いずれも中東のレバノンとカタールで開催が予定されていた。

レバノン代表には、Bリーグでプレーするセルジオ・エルダーウィッチ（仙台89ERS）、アリ・メザー（秋田ノーザンハピネッツ）、オマール・ジャマレディン（川崎ブレイブサンダース）が選出され、全3名が2月28日にレバノンで行われたサウジアラビア戦に帯同しているが、仙台は3月1日付で「現在のところ、セルジオ・エルダーウィッチ選手の安全は確認されております」と発表している。

なお、今回延期されたワールドカップ予選は、Window3が予定される6月下旬に実施される見込み。B1では今週末の3月7日からリーグ戦が再開する。





【動画】2月28日に行われたレバノンvsサウジアラビアの試合ハイライト映像