ExWHYZが、新曲「GIVE YOU MY WORD」を3月18日に配信リリースする。

同楽曲は、ExWHYZが4月1日にリリースする3rdシングル『GIVE YOU MY WORD』より先行配信される表題曲。先行配信情報とあわせて、同楽曲の作詞作曲、編曲、プロデュースをパソコン音楽クラブが担当していることが発表された。

パソコン音楽クラブは、2025年4月にExWHYZが主催したオールナイトイベント『CLUB Ex』に出演。同日にExWHYZメンバーからパソコン音楽クラブと新曲を作る報告がされたが、約1年越しで楽曲リリースが実現することとなった。

さらに、本日3月1日に開催された『ExWHYZ REVENGE TOUR ‘Wide Open Again’』初日の埼玉公演にて、「この曲のメッセージとサウンドを、まずはフィルターを通さず直接感じて欲しい」という願いから、同楽曲のみ写真撮影／動画撮影禁止のうえ、パフォーマンスが初披露された。

なお、4月1日には同楽曲と同名のワンマン公演『ExWHYZ LIVE 'GIVE YOU MY WORD'』を東京 恵比寿のLIQUIDROOMにて開催。チケットは先行販売のみで即完となったため、一般券売は行われない。また、5月からは大阪城野外音楽堂公演を皮切りにラストツアー『ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’』が開催される。

・mayu（ExWHYZ） コメント

パソコン音楽クラブさんにExWHYZの主催イベントに出演していただいた際にした、楽曲を作っていただく約束が叶いました！！！！やったー！今日という一日、一瞬を大切にしていくことがまた新しい一歩に繋がっていくということを改めて気付かせてくれた一曲です。この曲と共にこれからも歩んでいけることが楽しみです！

・パソコン音楽クラブ コメント

GIVE YOU MY WORDという楽曲を提供させていただきましたパソコン音楽クラブです。一つの終わりが来ても、また新しい物語につながっていく。そんなふうに思いたくて、この曲を作りました。ExWHYZの皆様とは、短いながらも記憶に残るお仕事をさせていただきましたが、まだまだ新しく刺激的な活動を見せてもらいたいと思っています。そんな未来への小さな約束としてこの楽曲を歌っていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）