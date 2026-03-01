今回、木だけで作るのは「電動キックボード！」

「タイヤとか、ガタガタした時のサスペンションとかをどうするか？あとブレーキも」

そこで、城島とシンタローがやってきたのは、名古屋港。

「世界中から木材が集まる木材の港と呼ばれてる」

「アラスカやアフリカから(木材が)運ばれて来てる」

名古屋港にある老舗製材所・ヤトミ製材は、世界20カ国から輸入される木材を管理。

そこで目にしたのは「これは“水中貯木"と言います」

古来から受け継がれる原木の保管方法。かつて、城や神社の建築材の保管場所として、移動が便利な海に集められていた。

しかし、気になるのが「雨水で木が腐っちゃうとかよく言うじゃないですか」

「水に浸けた方が木は傷まないんですよ」

酸素と菌がない水の中では、木は腐りにくく、丈夫な品質を保つ。

そのため、「20年クラスもありますよ」

重いもので1本20トンにもなる木をどうやって運んでいるのか？

「覚悟はいい？」「そんなやばいことするんですか」

その作業を見るために特等席へ。

「すげー！遊園地みてぇ」「すごい迫力！」

本来はクレーンで行う着水作業を、ヤトミ製材では効率的なスライダーで。

そして、本題となる木材調達は、「古くて荷主が放棄した木がある」

持ち主が手放し、長年海に置いたままだという古い木。「使ってもらえたら本当に幸せ」

およそ20年海に浮かんでいたその木を譲っていただけることに。

だが、「ここは通路が狭くて船で移動ができないので、竿使って江戸時代の方式で運ぶ」

山で切り出した木を筏にし、川を下って木材を運んでいた江戸時代の職人・筏師の要領で。

丸太に乗り、およそ200m先のクレーンの下まで漕がなければならないが、まずは、浮き輪がわりになる丸太を紐で結ぶ。そして使うのは、先端に刃がついたカギ竿と呼ばれる道具。

これで「突いて押す、刺して引っ張る(と進む)」だが、わずか20m進んだところで、城島「全然(海底)深いわ！(竿)届かん」と、足を滑らせ、海へ転落。

「しょっぱいなあ…」気を取り直し、30分かけクレーンの下へ。5mの大木を引き上げ、中身は使える状態なのか、大型のチェンソーでカットしてみると「木は生きてます」

「200年選手のタモ。バットとかスキーの板とか。粘り気があるんですよ」

タモとは、硬く、強い弾力性でプロ野球のバットにも使われる高級材。

これを日本最大級の巨大帯ノコ製材機で切断。「良い木だな」「すごい長い期間海の中に眠っていたのに生きてますよ」他に、処分予定だった端材もいただき、迎えた製作初日。

今回も協力していただくのは、以前もお世話になった家具工房KOMA・松岡茂樹さん。

そして、木製カラクリ装置の製作を手がけるMuku-studio・古川孝さん。

本来は、電気モーターで動く電動キックボードを、どんな仕組みで木だけで作るのか？

「DASH島の(手漕ぎ)トロッコの仕組みを応用する」

「それなら“ラチェット機構"を使うのがいい」

ギザギザの歯車と、爪からなるラチェット機構は、一度引っ掛けて回せばその余力でさらに回転し続けることができる仕組み。そのラチェット部分は「丈夫なケヤキがいいと思います」広葉樹の中でも特に硬く、清水寺の柱にも使われる木材の王様。

まずはガイドとなる線に沿って歯車を削り出していくが、「(歯車の)精度が大事。これが狂ったらもうラチェットが機能しない」

だが、幼い頃から工作好きで、個展まで開催するなど細かい作業に自信がある松島。

「すごいすごい」「マジですごい」

一方城島は、タイヤに通す軸となる部分を削っていく。

「かっこいい」「めちゃめちゃ早い」

ギザギザの歯車を終えた松島は、歯車に引っ掛ける爪の部分を。

「湾曲してる」「むずいなここ」

このラチェットが噛み合わなければ電動キックボードは動かない。

松島は続いて、ハンドルのグリップデザインを「指の形にへこませるのは？」

松島のアイデアを、プロの力で形にしていく「完璧」

と、城島「乗り心地すごい大事やん」「乗った時に何か衝撃を吸収してくれる役割が欲しい」

つまり、路面からの振動を吸収し、乗り心地を良くするサスペンション。

本来はバネで作られるこれを木でどう作るか？

「すごく詳しいスペシャリストが秋田にいらっしゃる」

スタッフがヒントをいただきに訪ねたのは、秋田県立大学・木材高度加工研究所、木を自在に操る魔術師・足立幸司教授。これまで、開発したものが「簡単に曲げられる」

さらに「バネの木で作ったスツール。300kgまで耐えられる構造」

なんと、木のバネも開発！

その作り方は「つづら折状の形。線に沿って互い違いに切れ込みを入れる」

だが、注意しなければならないのが「1mm狂うと硬さが1/3柔らかくなって折れてしまう」

バネを入れるのは踏み台部分。多ければ多いほど強度が増すため、バネの数を増やすことに。足立教授に送っていただいた設計を元に図面に落とし込む。

切れ込みの幅は、バネにかかる重さによって変わり、太くすればクッション性が強くなる分、割れやすいという面も。

足立教授が割り出す、精密な計算のもと「溝の幅を3mmがよろしいみたい」

まず、松島が切り込みの上下をカットし、城島が最後に残った部分を切り落とす。

「おー、グニョグニョ」

木造キックボードに必要なバネは、全部で9個。全て削り出したら板に溝を掘り、バネを挟み込めば「これがサスペンション！」

さらに城島、曲がる木を見て考えていたことが。

「例えばブレーキパッドとか。あんな柔らかいならブレーキ代わりになりそうやん」

その作り方は、「薄い板をたくさん貼り合わせる」そこに使うのが、アクリル接着剤。「上方向には強い粘着力を発揮するが横方向には弱い」

その特性を利用し、横方向に力を加えると一枚一枚の板がズレ、曲がる。

仕組みが分かったところで「タイヤを摩耗しないことを考えると柔らかいスギの木がいい」

これは去年、横山、藤原が2時間かけ、切り出したスギ。

複数の薄い板をアクリル接着剤で貼り合わせれば、「曲がっちゃいます〜」

そして、ヒルナンデス終わりに駆けつけた横山が担当するのは歯車。

それはタイヤの回転数を上げるための城島のアイディア。

「扇風機の時も歯車を倍々にしてひと踏みで早く回した」

大きさの異なる歯車を回すと大きい方が1回転する間に、小さい方は2回転。

この構造を使ってラチェット機構の動力を倍にすれば、タイヤの回転数が格段にアップするはず。横山が作る歯車は大小2つ。「形が崩れると噛み合わない可能性もある」

1mmにも満たないライン上に刃をキープしながらカットしていくが、人が乗る分、板が分厚いため、刃にかかる抵抗も大きく、思い通りに制御するのは至難の業。

続いて任されたのはハンドルや歯車をつなぎ合わせるフレームのデザイン。

「自由な形で遊べるからデザインしてもらって」「ファイヤーパターン」

下書きに沿って切り出し、仕上げは扇風機作りで3時間半を費やしたかんな作業。

削り続けること30分「やんちゃな木造キックボード」

そして、最終日。残るパーツはタイヤ部分。

使う木材は「タモは弾力があってタイヤには持ってこいの材料」

タイヤの形に成型し、シャフトを通す穴を開ければ、あとは「ホイールデザイン」

城島は、シンプルに「4本スポークのプラスをイメージして」

一方、ホイール愛強めのシンタローは「僕はSixTONESにかけた六芒星で」

これで、全て木で作った52個のパーツが揃った。

まずは、歯車・ハンドルに軸を通し、動力を生み出す仕組みを。

こだわりのタイヤを装着し、土台ができたら、バネまで木で作ったサスペンションを固定。

最後にオリジナルのナンバープレートを取りつけたら「いやぁ出来た！」

製作時間延べ20時間。全て木だけで作った木造キックボードが完成！

「あとは実際に動くか、試乗だね」やってきたのは近くの村山団地中央商店街。

地元の方々に愛されるこの商店街に、今回、木造キックボード試走コースを特別に設置。

乗車するのは城島。「グリップ掴みやすい！サスペンションも安定してる」

コースは全長150m。無事に完走できるか！？

城島「進んでる！完全に進んでる！」

シンタロー「手の動きのスピードに合ってない速度感ですけど…」

とはいえ、路面の衝撃も木のサスペンションが吸収し、快適な走行。

そして、最後の緩やかな上り坂も「ラチェット効いてます！」

木造キックボードで150mを走破！

「みんなの思いを乗せてのゴールですからね」「これよく出来てますよ」

協力してくれた職人の皆さん、本当にありがとうございました！