「サッと羽織れる」「今時期に大活躍！」【しまむら】40・50代がGETしたい「優秀アイテム」

朝晩はまだ冷えるけど、コートはもう重いかも。そんな季節の変わり目に頼れるのが、さっと羽織れてきちんと見えする軽アウター。今シーズンも【しまむら】から、40・50代の毎日にちょうどいい「優秀アイテム」が登場中。気負わず使えて、でも手抜きに見えないのが嬉しいところ。これからの時期に活躍する大人っぽフーディガン、着るだけで今っぽくなる配色カーディガンを要チェック。

ダンボールニット素材ならではの立体感と軽やかさ

【しまむら】「フーディガン」\2,420（税込）

しまむらの大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から、毎日羽織りたくなりそうな優秀フーディガンが登場。公式Instagramによると「コートほど重くなく、カーディガン感覚でさっと羽織れるのが魅力」だそう。軽さとハリ感が特徴のダンボールニット素材を使用しているから、きれいなシルエットをキープし上品に見えるのもポイント。インナーとボトムス次第で、きれいめからカジュアルまで幅広く着回しできそう。