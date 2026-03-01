カシミヤを身近に感じるニットブランド【カシャーダ】

上質で肌触りのよいカシミヤを日常着として愛用したい。そんなニーズに応えてるべく誕生したのが【カシャーダ】です。ブランド背景からラインナップまで、気になる内容をご紹介します。

【Cashada.（カシャーダ）】ってどんなブランド？

2025AWに〈“日常のファンタジー”を身近に〉というテーマでローンチしたカシミヤニットブランド。デザイナー尾方大修さんが、愛する絵本の世界から色をサンプリングした色彩豊かなバリエーションで、ジェンダーやボディラインにとらわれないデザインを展開しています。さらに「肌との距離を近くに」というメッセージも掲げ、心地よい最高級カシミヤを使用しながら、日常生活に溶け込むアイテムを厳選しています。

早速気になるアイテムをピックアップ！

カットソー感覚で楽しみたいクルーネックニット

12GG Plain Crew Neck ライトブルー \20,900／カシャーダ

ショルダーラインをやさしく包み込みラグラン仕様を採用。すっとなじみやすいクルーネックのプルオーバーニットは、インナーとしても1枚でも活躍する頼もしいアイテムです。

品のよさとカジュアルを両立！ スウェットライクなニット

12GG Pile Crew Neck トップグレイ \38,500／カシャーダ

12GG Pile Crew Neck ライトグリーン \38,500／カシャーダ

襟もとのガゼットディテールや裏のループまで、スウェットのニュアンスを忠実にニットで再現。日常に溶け込みやすいカジュアルさをカシミヤならではのやわらかさで表現しています。

フーディニットは、しっかりとした厚みの安心感

12GG Double-Face Pullover Hoodie ライトイエロー\42,900／カシャーダ

12GG Double-Face Pullover Hoodie ホワイト 各\42,900／カシャーダ

軽やかさが特徴のカシミヤニットをあえてヘビーウエイトに仕上げ、フーディのラフな魅力とリッチな厚みを同時に楽しめる1着に。彩度の高いカラーを選べば、アウターからのぞくフードがアクセントとして活躍します。

手もとがやさしく包まれる幸せ！ カシミヤグローブ

7GG Plain Finger Less Gloves （手前から）ライトピンク、ライトブルー、イエロー、オレンジ、ライトグリーン 各\6,490／カシャーダ

指先の開いたデザインでスマホ操作もストレスフリーなグローブ。つねに目線に入る手もとに鮮やかな色みがあれば、自然と心まであたたかくなります。

上質なカシミヤウェアは、大切な人へのギフトにも最適！

Standard Gift Box \500～\1,000／カシャーダ

公式オンラインショップでは、オリジナルギフトBOXもスタンバイ。日頃の想いを伝えるギフトのセレクトとしてもおすすめです。

全アイテム12色のカラーバリエーションを揃え、着る人に寄り添うデザインをこだわりのカシミヤ素材で表現するカシャーダ。思わず人に教えたくなるブランドです！

※価格はすべて税込みです。