1.身を低くして固まる

猫が危険を察知したとき、見せることが多いのが「動かなくなる」行動です。これは怖くて固まっているのではなく、身を守るための本能的な反応といえます。

掃除機の音が鳴った瞬間や、見慣れない人が家に入ってきた場面で、フリーズするような姿を見たことはないでしょうか。

猫にとっては、突然のことに強い不安を感じていて物音や気配を一気に処理する時間が必要なのです。

このとき無理に声をかけたり抱き上げたりすると、かえって恐怖が強まります。少し距離を保ち、静かな環境を整えてあげましょう。

2.低い唸り声や「シャーッ」と威嚇する

唸り声や威嚇は、攻撃ではなく「これ以上近づかないで」という警告です。猫の立場で考えると、言葉の代わりに出しているサインになります。

猫が思わず威嚇してしまう場面は、慣れていない多頭飼いで距離が近づきすぎたとき、体調不良で体に触れてほしくない時などに見られやすいです。

安心させるためには、原因となる刺激から離すことを最優先してあげましょう。撫でて落ち着かせようとするより、猫をひとりにして様子を見守ることが大切です。

3.急に逃げる・狭い場所に隠れる

危険を感じた猫は、逃げ道を瞬時に判断します。家具の下やクローゼットの奥に入る行動は、安全基地に避難しているような状態です。

これは人でいう「とっさにドアを閉めて鍵をかける」感覚に近いでしょう。

追いかける行為は逆効果になりがちです。隠れている間は静かに見守り、自分から出てくるまで待つほうが信頼関係を高めます。

まとめ

猫が危険を感じたときに見せる行動は、わがままでも気分屋でもなく、自分を守るための大切なサインです。

「突然に固まる」「威嚇する」「隠れる」といった反応には、すべて理由があります。その意味を知っていれば、「どうしてこんな行動を？」と戸惑う場面も減っていくでしょう。

大切なのは、無理に安心させようとしないことです。静かな環境と適度な距離が、猫にとって何よりの安心につながります。

日々の猫の様子や小さなサインに気づき、猫との暮らしを穏やかで心地よいものにしていきたいですね。