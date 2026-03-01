大至急！【ダイソー】に走れーーーッッ！！ どっちも超可愛いッ♡「サンリオグッズ」

毎日持ち歩きたくなりそうな、可愛いキーホルダーやミニ巾着が【ダイソー】に登場中。サンリオキャラが描かれたアイテムは、ほんわかとしたゆるい絵柄にも注目したいところ。ちょっとした推し活感覚でゲットするのもおすすめです。今回はそんなファン必見の「サンリオグッズ」をご紹介します。

優しげな色合いの「クッションキーホルダー キティ ウインク」

コロンとしたフォルムと、優しげな色合いがキュートなこちら。クッションタイプのキーホルダーで、厚みがあるぶん目立ってバッグの目印になってくれそうです。絵柄はほんわかしたゆるいビジュアル。フックは星型で、裏面にもイラストがプリントされた、隅々まで可愛さの詰まったデザインもたまりません。

中身を隠せる！「ミニ巾着（サンリオキャラクターズ）ゆるっとシンプル」

ひもで縛って口を閉じれる、中身を隠したい時に便利な巾着。荷物の小分けや、旅行用のパッキングに役立ってくれます。パステルブルーの巾着には、ほんわかした雰囲気のポチャッコが、小さな足跡と共に描かれた可愛らしいデザイン。裏面はシナモンのイラストになっており、2パターンが楽しめるのも魅力です。

