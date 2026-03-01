あやまんJAPANのメンバー・ファンタジスタさくらだが1日、自身のインスタグラムを更新。夫婦2ショットをアップし、反響を呼んでいる。



【写真】肩を抱かれながら街を歩く姿 正面から見たらもっと幸せが伝わってくる表情

トレンチコートにハットをかぶった、さくらだに寄り添うように頭を傾ける夫はヒップホップグループ・スチャダラパーのBose。街中で撮影されたショットから夫婦の仲の良さが伝わってくる。



さくらだは「我が家の今年のラッキーカラーは、オレンジだそう」と書き出し、「戦争反対と毎日心で唱えるのに、トレンチコートやパイロットハットの可愛いさには心がときめく矛盾にやられていると、まぁお茶でも飲もうとぼっくんが言ってくれるんだ」と記した。



さくらだが肩を抱かれながら歩く2人のカットも公開し、ファンからは「愛こそすべてだね」「しあわせやのうー」「ラブラブ♡最高」といったコメントが寄せられていた。



さくらだは2010年にあやまんJAPANメンバーとしてCDデビュー。「ぽいぽいぽい」のフレーズで注目を浴びた。12年に結婚し、13年の妊娠をきっかけにグループを卒業。女児を出産している。



（よろず～ニュース編集部）