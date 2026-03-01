タレントの安田美沙子(43)が1日、自身のインスタグラムを更新。この日行われた東京マラソン完走と「サブ4」達成を明かした。



【写真】見事なタイムでフルマラソン完走!笑顔もメダルも輝いています

「東京マラソン 無事におわりました!タイムは3:54:24」とつづり、4時間以内で完走する「サブ4」を達成したことを報告。完走記念のメダルを掲げた写真とともに「PBは切れなかったけど、最後まで諦めずに、なおかつ楽しんだ！海外の方も沢山いて、沿道の応援も沢山あって。。スペシャルな大会の、止まらない空間に存在できたことが幸せでした」とレースを振り返った。



続けて「そして、17年ぶりに東京マラソンを走って思ったことは。。わたし強くなった あの頃のネガティブみさこは、もういませんでした。笑」と感慨深げ。「貴重すぎるただの安田の挑戦をさせてくれた家族、スタッフのみなさま、ボランティアのみなさま、長時間本当にありがとうございました。ボランティアの方に関しては、ゴールしてからの事、スタッフさんと何も決めてなかったから。。迷子になり、皆んなに助けてもらいました 優しかった。。水もかけたから、お腹も冷えておトイレも教えてくれました。最後の最後まで、心から感謝です」と支えてくれた周囲への感謝もつづった。



安田は普段からランニング動画を投稿。フルマラソンの完走実績も多く、2011年に出場した名古屋ウィメンズマラソンでは3時間44分56秒を記録するなど、芸能界屈指のランナーとして知られる。



私生活では2児を育てるママさんランナーの好記録に、ファンからは「この走りはビジネスを超えた素晴らしい走り」「仕事と子育てしながら、練習も限られていると思いますが、完走おめでとうございます」「サブ4すごい!!」「ナイスラン」など、健闘を称える声が集まっている。



（よろず～ニュース編集部）