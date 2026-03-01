齊藤京子、肩出しドレスで大胆に 木村拓哉演じる『教場』風間公親は「世界一カッコいい教官」
俳優・歌手の木村拓哉（53）らが3月1日、都内で行われた映画『教場 Requiem』の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。
【写真】木村拓哉、綱啓永、齊藤京子、倉悠貴と豪華キャストが集結したイベント
舞台あいさつには、風間公親役の木村をはじめ、今作で風間と対峙することになる第205期生を演じる、綱啓永（27）、齊藤京子（28）、倉悠貴（26）のほか、中江功監督が登壇した。先月20日に封切りとなった本作。昨日2月28日までの公開9日間で、観客動員92万人、興行収入12.8億円を突破する大ヒットとなっている。
齊藤は肩を大胆に出したドレス姿で登場。木村演じる風間公親について、齊藤は「風間教官は『教場』を普通に第三者として見た時に『こんな世界観があるんだ』と感動して。最初に監督とお話させていただいた時に『教場を見て感動しました』と言いながら、めちゃくちゃ泣いてしまうぐらいもう風間教官と『教場』という作品を観て圧倒された。やっぱり何と言っても木村さんだから風間教官が生きているというか、風間教官がいらっしゃるなって思う。木村さんの風間教官は世界一カッコいい教官だと思います」と存在感を語っていた。
本作は、内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館）を実写化。木村が白髪まじりの髪型で右目が義眼の冷酷無比な鬼教官・風間公親を演じ、「未来の警察官を育成する警察学校＝教場」でさまざまな想いを抱いて入学してきた生徒たちの手に汗握る対峙（たいじ）を繰り広げてきた。
これまでに、2020年にSPドラマ『教場』、21年には続編となるSPドラマ第2弾『教場II』、23年には鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親−教場0−』が放送されるなど、大人気シリーズに。連ドラの放送から3年の月日が経った今回は、『教場』シリーズの集大成となるプロジェクト。前編となる『教場 Reunion』は現在Netflixで独占配信中。『教場 Requiem』は後編となる。
