【WWE】SMACK DOWN（2月27日・日本時間28日／ケンタッキー・ルイビル）

【映像】骨折中でも“超大胆”美女レスラーの注目衣装

足の骨折で欠場中でもしぶとく放送に映り込み、爪痕を残す“高飛車”女子レスラーの衣装が話題に。試合無しでも抜かりない大胆仕様にファンがツッコミを入れている。

日本時間2月28日に放送されたWWE「SMACK DOWN」は、翌日に控えたプレミアムライブイベント「イリミネーション・チェンバー」の前哨戦が各所で勃発した。同大会の予選で足首を骨折し、予選敗退の憂き目にあったチェルシー・グリーンは、骨折の原因を作ったとされるティファニー・ストラットンに付きまとい、この日の放送でも車椅子で登場。ティファニー対カイリ・セインの試合を実況席の隣で見守った。

欠場中でも毎週番組で出しろを作るチェルシーに視聴者も感心するなか、この日は衣装にも注目が集中。胸元が大胆に開いたチューブトップ風のトップスに、足首を固定する器具をロングブーツと合わせる高等テクニックを披露。視聴者も「世界一面白い女 チェルシー」「なんて服着てるんだ」「さすがやw」などとリアクションされていた。

なおチェルシーは試合を観戦中、ティファニーとカイリの場外乱闘に巻き込まれるアクシデントに遭遇。試合後SNSで「カイリをWWEから通報しろ！」と怒りの声明を発表している。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）