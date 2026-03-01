和田アキ子が１日、司会を務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」に出演。ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来＆木原龍一ペアの信頼関係に改めて驚きを口にした。

二人は帰国後に会見。三浦が「木原選手が引退する時は私が引退する時。私が違う人と組んで続けるということは絶対にないです」ときっぱり語った。

二人の独特の関係性について質問された際には、三浦が「なんか一緒にいて当たり前ですし」（三浦）、「ケンカもすごいしますし」（木原）、「家族みたいになってる」（三浦）と流れるように答え、木原が「あとはご想像にお任せします」と話すと、三浦も笑い「想像にお任せします」と二人で笑顔を見せ、会場も笑いが起こった。

このＶＴＲを受ける形でスタジオに戻り、和田は「いや〜でも時々、夫婦なのかな、とも思うし。きょうだいのようにも見える。それも彼女（三浦）の方がお姉ちゃんに見える時もあるし」と話した後、「まあ、絶対にペアを外れることない、っておっしゃって。まぁ、でもいいじゃない、結婚していようが結婚していまいが。２人の気持ちが合っていれば、ね。別に。すごいわ。すごい信頼関係」としみじみ感心していた。