年明け以降はそれまでの不安定なパフォーマンスから一転して好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。第22節マンチェスター・シティ戦からのリーグ6試合では5勝1分と無敗をキープしている。



転機となったのが、指揮官の交代だ。スポルティングCPからやってきたルベン・アモリム前監督が解任され、クラブOBであるマイケル・キャリック氏が新監督に就任。システムも3バックからオーソドックスな4バックに変更され、シティ、アーセナルと今季のトップ2を撃破している。





ただ、現指揮官であるキャリック氏はあくまでも暫定となっており、報道によると、ユナイテッドは夏のタイミングで再度新たな監督を探すことになるようだ。『THE Sun』はそういった報道とは反対にクラブ内ではキャリック監督の続投を希望する声が多くあると伝えている。ある情報筋はブルーノ・フェルナンデス、ハリー・マグワイア、ルーク・ショーといったベテラン勢が新監督の戦術的なアプローチに感銘を受けていると語った。「マイケルは新たな風をクラブに吹き込む素晴らしい仕事をしている。アモリムの下でプレイするのはチェスをするようなものだったので、一部の選手は新たな指揮官の下でもそれを予想していた。ただマイケルは選手たちに自分を表現するよう指導したのです」「彼らが本当に関心しているのは、彼のゲームに対する知識です。彼は他のリーグのことも知っており、サッカーに対して多くの時間を費やしている。彼が正式にクラブを率いることになれば多くの選手が喜ぶことになるだろう」