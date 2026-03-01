◆オープン戦 ソフトバンク６―１０西武（１日、アイビースタジアム）

ソフトバンクのドラフト３位・鈴木豪太投手＝大商大＝と、同２位・稲川竜汰投手＝九州共立大＝が８回、９回をリレーした。

まず８回のマウンドに立ったのは鈴木豪。先頭の是沢に内野安打、続く滝沢に四球で無死一、二塁のピンチを背負った。それでも秋山を二ゴロ、蛭間を球威抜群の直球で空振り三振に。２死二、三塁まで踏ん張ったが、長谷川にフルカウントから中前に２点打を運ばれた。Ａ組（１軍相当）合流後初の実戦登板に「いつも通りと思って挑んだが、力んでしまった。いつものようなボールは投げられなかった」と反省。それでも「ピンチの場面で三振を取れたことと、最後の打者もフォークで三振取れたことは良かった」と、三振が欲しい場面で取り切った２奪三振は、収穫として福岡に持ち帰るとした。

９回に登板した稲川は「いつも通りいこう」と力強い直球で押し、２者連続三振を含む３者凡退。自己最速は１５２キロだったが、この日は球場表示で１５５キロを計測。「１軍を目指してやってきたので。とにかく楽しかった」と充実の表情。球速に関しては「結構疲労も抜けてきたので、絶対オープン戦に入ったら（自己最速は）超えるだろうなと思っていました」と３キロの更新も想定内と話した。