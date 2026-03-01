アメリカとイスラエルによる攻撃で最高指導者ハメネイ師が殺害されたことを受けて、イラン側は大規模な報復攻撃を宣言しました。攻撃の応酬は2日目に入り、被害が拡大しています。

最高指導者ハメネイ師の殺害を受けて、イランの精鋭部隊「革命防衛隊」は「イラン史上最も強烈な軍事作戦を始める」と報復を宣言しました。

1日も攻撃の応酬は続いていて、イランのテヘランでは攻撃によるとみられる黒煙があがりました。一方、カタールの首都ドーハでもミサイルの破片が落下し、工場で火災が発生しました。また、イラン軍の参謀総長など、軍の最高幹部も次々と死亡が伝えられています。

さらに、世界的な原油輸送のルートにあたるホルムズ海峡に近いオマーン沿岸では、パラオ船籍のタンカーが攻撃を受け4人がケガをしたということです。

一方、トランプ大統領は、イランによる報復の宣言に対し「もしそうすれば、われわれはこれまでに見たことのない規模の力で攻撃する」と警告しました。

専門家は、ハメネイ師の死がイラン現体制の崩壊に直結する可能性は低いとの見方を示しました。

イラン情勢に詳しい慶応義塾大学・田中浩一郎教授

「体制自体はまだ残っているので。体制崩壊はまだ序の口だということになります」

一方で、正式な後任選びは難航する可能性もあり、「体制の先行きには大きな不安が残る」と指摘しました。