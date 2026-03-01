俳優の坂東龍汰が、３歳の時に亡くなった母親との別れについて語った。

２月２８日の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜・後１１時）に出演し、父・剛（たけし）さんと米ニューヨークを訪れた様子が放送された。

「実は僕、生まれがニューヨークで。２歳くらいまでしかいなかったので、２６年ぶりくらい。記憶がないので、ほぼ初めてに等しいです」。ＮＹで生まれ、２歳を前に北海道に家族で移住したそうだ。

坂東は「最強の“覚えている人”を連れてきました」と“助っ人”を紹介。「パピー！僕の、父ちゃん。坂東剛です」。父の剛さんもロケに参加した。剛さんは渡米前に歯科技工士の資格を取得し、ＮＹではそれが本業になった。「特殊メイクの仕事にかなり近かったです」と語った。

父と一緒に、龍汰が生まれた病院を訪問。当時のホームビデオも放送し、出産直後の母親も映っている。ＮＹで２歳まで家族で過ごしたが…。ナレーションで「そのわずか１年後のことだった。母が帰らぬ人となったのは」と説明。龍汰は「かーちゃん亡くなったのは、僕が３歳の時。母親が交通事故で亡くなったっていうことは、アイデンティティを傷つけられた一番大きい出来事として、たぶんいまだに残ってるんですよ、身体に」。スタジオでも改めて語り、「もう一生忘れることはないし。癒えることもないんですけど。３歳ながらに感じていた悲しみが、ずっと自分を満たしてない。蓋をしようとするんですけどできないから、もっと頑張ろうって。言語化するのは難しいんですけど」と振り返った。