イランのタスニム通信は２月２８日夜、エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡が封鎖されたと報じた。

イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」が付近の船舶に航行の禁止を伝えたとしており、日本の海運大手や世界の石油メジャーが航行を停止した。日本は輸入原油の９割以上を中東地域に依存しており、長期化すれば安定供給への影響が懸念される。

日本郵船と商船三井、川崎汽船の３社は１日までに、ホルムズ海峡の航行を停止した。商船三井によると、同社船舶に対し、イラン当局から「いかなる船舶も通航を禁止する」と通告があった。同社はペルシャ湾に向かう船を海峡手前で停止させ、ペルシャ湾内の船は安全な海域に待避させた。

日本郵船と川崎汽船もペルシャ湾内に残る複数の船に安全な海域への待避を指示した。日本の海運各社は、原油タンカーや液化天然ガス（ＬＮＧ）、自動車の運搬船を航行させている。

ロイター通信によると、複数のタンカーや世界の石油メジャーなどがホルムズ海峡経由の輸送を一時停止した。ホルムズ海峡は、世界の原油輸送の約２割が通過しており、日本が中東から輸入する原油の大半もホルムズ海峡を通る。

日本は、国と民間で石油備蓄を行っており、資源エネルギー庁によると、２０２５年１２月末で消費量の２５４日分に相当する備蓄がある。原油輸入が当面滞っても国民生活や企業活動に影響が出る可能性は低い。