2位「からし蓮根」を抑えた1位は？ もらったらうれしい「熊本県のお土産」ランキング！【2026年調査】
少しずつ日差しが柔らかくなり、いよいよ本格的な行楽シーズンへの期待が膨らむ頃ですね。大切な誰かの喜ぶ顔を思い浮かべながら選ぶ地域の銘菓や名産品は、日常に心地よい彩りを添えてくれるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「熊本県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「酒のつまみに最高だから」（50代男性／兵庫県）
「からし蓮根は、辛味があり、お酒のお供として楽しめそうだから」（40代女性／鹿児島県）
「熊本らしいお土産だからです」（50代男性／兵庫県）
▼回答者コメント
「熊本土産として定番で知名度が高く、個包装で配りやすく、甘さも程よく好みが分かれにくいため」（30代女性／秋田県）
「外はサクッと、中はしっとりとした独特の食感と、沖縄県産黒糖のコクのある甘さがクセになるからです」（20代女性／大阪府）
「素朴で食べやすく、日持ちもするので気軽に楽しめるから」（50代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「熊本県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：からし蓮根（森からし蓮根）／53票熊本の郷土料理の代表格「からし蓮根」が2位にランクイン。蓮根の穴に和辛子粉を混ぜた麦味噌を詰め、衣をつけて揚げた逸品です。熊本藩主・細川忠利公の健康のために考案されたという歴史を持ち、鼻に抜けるツンとした刺激とシャキシャキの食感がお酒のつまみに最高。熊本の食文化を象徴するお土産です。
▼回答者コメント
「酒のつまみに最高だから」（50代男性／兵庫県）
「からし蓮根は、辛味があり、お酒のお供として楽しめそうだから」（40代女性／鹿児島県）
「熊本らしいお土産だからです」（50代男性／兵庫県）
1位：黒糖ドーナツ棒（フジバンビ）／62票1位に輝いたのは、フジバンビの「黒糖ドーナツ棒」です。沖縄産の黒糖を使用し、外はサクッ、中はしっとりとした独特の食感が特徴。熊本県民のソウルフードとしても知られ、どこか懐かしい素朴な甘さが後を引きます。個包装で日持ちも良く、阿蘇の観光や出張の際のお土産として、全国的に高い認知度を誇ります。
▼回答者コメント
「熊本土産として定番で知名度が高く、個包装で配りやすく、甘さも程よく好みが分かれにくいため」（30代女性／秋田県）
「外はサクッと、中はしっとりとした独特の食感と、沖縄県産黒糖のコクのある甘さがクセになるからです」（20代女性／大阪府）
「素朴で食べやすく、日持ちもするので気軽に楽しめるから」（50代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)