「銚子の母、ありがとう」銚子電鉄の投稿に「カッコイイなー」「いいポストといい笑顔」と反響続々！
千葉県の銚子駅から外川駅を結ぶ、レトロな風情のローカル私鉄・銚子電鉄公式X（旧Twitter）アカウントは2月28日、投稿を更新。38年間勤務の駅員の退職を報告しました。
【写真】銚子電鉄、「本日付で退職します」
「長きにわたり、銚子電鉄の歴史とともに犬吠駅を支え、安全と安心を守り続けていただいたことに、心より感謝申し上げます。これからの日々が、健やかで穏やかな時間となりますように」と、門崎駅員への感謝をつづりました。
コメントでは「最後まで見送ってもらえるなんて良い会社だと思います」「銚子電鉄さんも門崎さんも素晴らしい」「38年とは凄いとか素晴らしいのレベルを超えています！」「銚子の母、ありがとうございます」「いいポストといい笑顔」「優しいお姉さん駅員さん 寂しいですね」「カッコイイなー」「38年間、お疲れ様でした」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】銚子電鉄、「本日付で退職します」
「銚子の母、ありがとうございます」同アカウントは「銚子電鉄・犬吠駅で38年間勤務した門崎駅員が、本日付で退職します」と、1枚の写真を投稿。淡いイエローのスーツ姿でフレッシュな雰囲気の門崎駅員と花束を持ってほほ笑む現在の門崎駅員との姿を並べています。
コメントでは「最後まで見送ってもらえるなんて良い会社だと思います」「銚子電鉄さんも門崎さんも素晴らしい」「38年とは凄いとか素晴らしいのレベルを超えています！」「銚子の母、ありがとうございます」「いいポストといい笑顔」「優しいお姉さん駅員さん 寂しいですね」「カッコイイなー」「38年間、お疲れ様でした」との声が寄せられています。
路線愛称「犬吠崖っぷちライン」1923年創業の銚子電鉄は、度重なる廃線の危機を今では名物となった「ぬれ煎餅」などの副業で乗り越え、2025年4月からは路線愛称が「犬吠崖っぷちライン」になるなど、“奇跡の鉄道”として知られています。公式Xアカウントでは、たびたび経営危機を乗り越えるための企画が告知されています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)