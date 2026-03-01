美容・コスメ系の人気YouTuberのこばしり。さんが、27日に発売された「ヤングアニマル」（白泉社）5号の表紙と巻頭グラビアに初登場しました。



【写真】巻末グラビアの穂波あみさん。色白ボディを包む純白ランジェリー姿は必見

表紙では、グリーンのビキニをまとい、美谷間と透き通るような美肌をみせつけるこばしり。さんです。。巻頭グラビアでも、胸元が大きく開いた白いニットを着用。キュートな素顔やふとした瞬間に見せる大人の表情など、彼女の美貌を収めている。特別付録として、両面クリアファイルが付属しています。



巻末グラビアには、漫画家やイラストレーター、コスプレイヤーとして活動する穂波あみさんが初登場。公開されたカットでは、赤いタートルネックにチェック柄のスカートと着こなしつつ、スカートをめくってランジェリーを見せつけるという際どいポーズで悩殺しています。



こばしり。さんは自身のインスタグラムで「ヤングアニマルさんに初めて登場させて頂きました ふんわりした雰囲気の撮影でとっても楽しかったなぁ 普段、なかなか着ない系統のお洋服や水着も着て、

ちょっと色っぽい雰囲気のカットもあるから是非みてね」と投稿。撮影画像も公開しています。