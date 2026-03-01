【2026年3月の運勢】かに座（蟹座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年3月のかに座（蟹座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、かに座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
前提を変えてみて
・全体運
視野が広がり、新しい価値観に目覚めそう。これまでの望みがささやかで、小さな世界に限定されていたことに気付くでしょう。例えば、「親のそばにいないと」とか、「年収アップが条件」的な大前提を一度外してみて。あなたが望めば、新しい生き方も可能になることに気付くのでは？
面白いのは、これまでならば、「とはいっても、変化よりも継続の方の方がお得」と思いとどまったはず。でも、今のタイミングだと、たとえ収入が下がったとしてももっと手応えのある生き方を選びたいと思えるはず。無限の可能性を試さなくては！ 人によっては、独立や出世を選ぶ覚悟が決まることも。能動的に生きましょう。あなただけ、一度きりの人生です。
・社交運
人脈が広がって、新しい出会いが待っていそう。これからのロールモデルとなるような尊敬できる人との接点も生まれます。吸収できるものは、どんどん学びましょう。また、目指す道は違っても精神的な同期、戦友に慣れる人とも知り合えます。長いお付き合いを目指していくとよさそう。オフは、春を満喫しましょう。お花見の計画を立てたり、季節のアフターヌーンティーに行ったり、華やかな予定を立てると、気持ちも上向きに！
・恋愛運
恋は、守り守られる喜びに満たされそう。精神的にも、物理的にも支えになってもらえるので、素直に甘えてみるとよいでしょう。また、寄りかかるだけでなく、こちらも受け止めて。密度の高い時間を過ごせるはず。
ラッキーポイント……ブルーグレー、シャツ、ロゴデザイン、高層階
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
