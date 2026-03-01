【2026年3月の運勢】しし座（獅子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年3月のしし座（獅子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、しし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
動き出す、形になる
・全体運
人間模様が浮き彫りになって、ある種の納得が得られるでしょう。「やっぱり、私たちは波長が合う」というシンプルな結論になるかもしれないし、「なるほど、似た者同士だから、いい時はいいけれど、ダメな時は、本当にダメになるのか」という理解かもしれません。いずれにせよ、親しく付き合っている人、あるいは、不思議ななりゆきで縁が切れない相手の取り扱い説明書が手に入るのです。
今月、ポイントとなるのは、「扱いが面倒臭過ぎるから、刺激しない」もアリということ。いきなり絶交で事を荒立てずに、フェードアウトを狙っていくとよさそう。また、遺産や生前分与など、不労所得も入りそうです。仕事は、現状維持で。まもなく、開運します。
・社交運
距離感がバグって、知り合ったばかりの人と急接近しそうです。いきなり共同生活を始める的なドラマチックな展開も起こりそう。人に話すと心配され、止められるようなことでも、あなたが感覚的にアリだと思っているなら、それは、運命なのかも？ たまたま知り合った人に雇ってもらう、仕事を手伝う的な広がり方も今っぽい流れ。オフは、歴史的なスポットに足を運んでみましょう。細かいことが気にならなくなり、タフになれそう。
・恋愛運
恋は、気持ちの揺り戻しがありそう。昔の関係に戻りたくなります。どうしてもならば、会ってみて。過去が美化されていないなら、見込みはあります。進行中の恋は、語り合えるデートへ。出会いは、スポーツジムに。
ラッキーポイント……ハニーオレンジ、パーカー、デジタルアート、地下街
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
