【2026年3月の運勢】おとめ座（乙女座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年3月のおとめ座（乙女座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おとめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
それから動く
・全体運
フリーズ中。感度が高まり、処理に時間がかかるでしょう。世の中の動向、世論の変化、市場の動き、トレンドやフェイクニュースなど、デジタルとリアルのズレにいち早く反応して、「本当なのかな？」という思いが強まるでしょう。また、「なぜ、今、この話題なのか？」的な視点も生まれそう。
実はそれ、おとめ座さんが単なる優など生の枠から外れ、正しく物事を仕分ける力を宿したサインなのです。経過を見ながら精度を高めて、今後の強みに変えていきましょう。流れてくる情報を受けるよりも、自分から進んで取りに行くとよさそう。信頼できるプロを探す、基礎知識を高めるにもよいタイミング。これからに備えて、バージョンアップを目指しましょう。
・社交運
登場人物は多いのですが、RPGの村人とのやりとりのような気分になりそう。話しかければ会話は成立するものの、決まった言葉しか繰り返さない、一言二言で出番が終わる、見えない壁があって踏み込めないのです。でも、次のフィールドに進むヒントはもらえると考えて。人間らしいぬくもりは、イレギュラーな行動の先に待っています。急に決まった遊び、気まぐれで訪ねた違う街、友達の友達など、ルーティーンから抜け出して。
・恋愛運
恋は、条件に引っ張られそう。スペックが気になったり、「付き合うなら、こうするべき」的なルールを持ち出したりしそう。つまり、“その人”ではないということ。好きになったら、細かいことは気にならなくなるはず。
ラッキーポイント……ロイヤルブルー、レース、スカーフ、美術館
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
