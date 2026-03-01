静岡県南伊豆町でライトアップした夜桜と川面に流れる青い光の競演を楽しむイベントが開かれました。

【写真を見る】「桜と水色でめっちゃきれい」河津桜のライトアップと川を流れるLED電球のコラボレーションイベント「夜桜☆流れ星」が10年ぶりに復活＝静岡・南伊豆町

南伊豆町の青野川沿いには、約800本の河津桜が植えられ、見頃が続いています。

ライトアップした桜と青い光の競演を楽しめるイベント、「夜桜☆流れ星」が、南伊豆町の町制施行70周年を記念して10年ぶりに復活しました。

川に流れているのは、水に浮くと青色の光が灯るLED電球3000個です。

青い光が、天の川を思わせる幻想的な空間を作り出し、訪れた人たちは寒さを忘れて見入っていました。

＜地元の人＞「久しぶりに桜と水色で光ってめっちゃきれい。色合いがきれいですし、観光客もいっぱい来てて、いいイベントだなあと思いました」

＜長野からの観光客＞「静寂の中の静かなイベントというのは、なかなかないと思います。静かな中で静かに見るというのはいいものだと思います」

このイベントは3月1日午後7時半まで開かれ、桜のライトアップは3月10日まで行われます。