木村拓哉（53）らが1日、都内で映画「教場 Requiem」（中江功監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。

警察学校の実態をリアルに描いた人作シリーズのの最終章。2月28日までの公開9日間で観客動員92万人、興行収入は12・8億円を突破している。

木村が演じた冷酷な教官「風間公親」の魅力について生徒役キャストがそれぞれ分析。倉悠貴（26）が「隙が無いっていうところが一番大きいなと思っていて。僕は別の方から聞いたんですけど、木村さんは『風間公親』をやっている時は重心のかけ方が違ったすると。所作が誰よりもきれいだから手本になって、そういったところが作品の厚みを増しているのかなと」と推察した。

司会者からこの真偽を問われた木村は「企業秘密です」としたが「うそうそ。それは第一作目をつくる時から監督と話をさせていただいて。人と対面する時だったり、一度も片足体重はなかったのかなって。監督から『常に軸を一切動かさずやってみたらどうだ』って。1作目から培ってきた者を継続させていただいた」と、風間特有の重厚な存在感を生み出す要素を語った。