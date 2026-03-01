俳優の木村拓哉が１日、都内で映画「教場 Ｒｅｑｕｉｅｍ」（中江功監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに綱啓永、齊藤京子、倉悠貴らと登壇した。

木村主演のフジテレビ系ドラマシリーズの集大成となる劇場版２部作の後編（前編の「Ｒｅｕｎｉｏｎ」はＮｅｔｆｌｉｘで配信中）。観客から監督への質問コーナーでは、木村自ら客席の通路を駆け上がりマイクフォロー。木村が至近距離に来たことで「キャー」と場内が悲鳴に近い歓声に包まれる中、「今日は、どちらからいらしたんですか？」などと優しく問いかけ、質問を促した。

木村は警察官を育成する学校の厳格な教官・風間公親を演じた。役作りについて「共演者のみなさんと対峙（たいじ）して、現場で生まれるもの。役作りとか、自分がこうしたとか、そういうのは一つもないです」と自然体を強調。齊藤は「世界一かっこいい教官」と評し、綱は「風間教官はこわい印象があると思うけど、『卒業できずに辞めていった者たちも私の生徒だ』というセリフがあるように愛がある」と説明した。

２月２０日の封切りから同２８日までの公開９日間で観客動員９２万人、興収１２・８億円の大ヒットを記録。木村は「プライベートで犬の散歩をしていて風間とは違う素の状態の時、たまたま街ですれ違った人に『見ましたよ』と言っていただいて、うれしかった」と反響を報告した。