◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト） ▽第４節 川崎２―２（ＰＫ４―２）水戸（１日・Ｕ等々力）

９０分での初勝利を目指した水戸は、２点リードの後半終了間際に立て続けに２点を奪われ、ＰＫ戦の末に敗れて勝ち点１の獲得にとどまった。

＊ ＊ ＊

勝利目前で、Ｊ１の洗礼とも言える失点を重ねた。後半３９分にＰＫを献上し、１点を返されると、チームは同４５分にＤＦダニーロを投入し、５バックに変更。センターバックの枚数を増やし、１点のリードを守り抜こうとした。

しかし、後ろ重心となったことで、川崎の攻撃に迫力が生まれてしまう。猛攻を耐えしのぐことができず、アディショナルタイムに同点ゴールを与えてしまった。

前節の千葉戦では退場者を出しながら５―３―１の布陣で奮闘し、ＰＫ戦の末に初勝利を手にした“成功体験”があった。しかし、今回は通用せず。悔しい勝ち点１となってしまった。

ＭＦ大崎航詩は「最後少し守りに入ってしまった。判断を誤ったり、技術ミスが出たときに、そのミスを逃してくれない。（開幕からの）３試合で学んだつもりだったが、まだまだ自分たちがＪ１にフィットしないといけない部分はある」と気を引き締めた。