１日放送の日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）では、ＷＢＣ連覇を狙う侍ジャパンがこの日、名古屋から大阪に移動。京セラＤで練習を行ったことを報じた。

フリー打撃が始まると、ドジャース・大谷翔平投手は中堅へ。カブス・鈴木誠也外野手とともに“守備合戦“。フェンス際のフライを軽快にタッチアップ処理の体勢。前方への際どいフライを全力疾走で好捕するなど、リラックスした雰囲気を見せ、満喫していた。ノックの後はこの日から合流したホワイトソックス・村上宗隆、ソフトバンク・近藤健介のフリー打撃にもケージ裏で熱視線を送っていた。

コメンテーターで出演の横浜、ソフトバンク、ヤクルトで活躍し、２００９年のＷＢＣ優勝メンバーでもある内川聖一さんは同大会でイチローの決勝適時打で自身がホームを踏んだ場面について「僕の今の野球教室のネタになってます」とニヤリ。

打撃練習から見た大谷の現在の打撃の調子について聞かれると「大谷選手がきちんとトレーニングしてきたのが一番。自分が持っている力というより、いかにバットの当たる部分、芯の部分に力を伝えるのがうまいんだと思います。単純に力があるから（打球が）飛ぶんじゃなくて、地面から力をもらって上に上がってくるものを（バットの）芯の部分に伝えていくのが非常にうまいんです」と分析。

今大会の大谷の打者としての活躍について聞かれると「大谷選手は常に僕らの想像を超えてくる選手ですから、全試合ホームランも可能なんじゃないかと思ってしまいます」と大胆予測していた。