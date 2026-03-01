ヤクルトの青木宣親GM（44）が1日放送のテレビ朝日「『有働Times（タイムズ）』特別編 侍ジャパン世界一の歴史 秘蔵映像一挙公開！」（後6・04）に出演し、2009年の第2回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での秘話を明かした。

2006年の第1回大会で優勝に貢献したイチロー氏だったが、第2回大会では不振に陥った。東京ラウンド3試合で14打数4安打と苦しみ、米国での2次ラウンドはキューバ戦、韓国戦で2試合連続無安打。嫌な流れを変えようとチームメートはイチロー氏と同じユニホームの裾を上げる「クラシック・スタイル」で練習に臨み、苦しむイチロー氏を元気づけた。

言い出したのは現侍ジャパン外野守備・走塁コーチの亀井義行氏で「ユニホーム上げてイチローさんの格好をしてみんなで応援しよう」という思いからだったという。これに他の選手も続き、仲間の後押しを受けたイチロー氏は復調。韓国との決勝では延長10回に決勝の中前2点適時打を放って日本を連覇へ導いた。

青木氏は「あれぐらいの方でも打てないことってあるんだなって。いろんなプレッシャーも感じていたと思うし、チームを背負って日本を背負って戦ってるっていうのが近くて見てても感じていたので、何とか周りがやっていかなきゃっていう、そんな気持ちだった」と当時を回顧。

そして“裾上げスタイル”について聞かれると「知らなかったんですよ、それ」と意外な告白。「亀井に聞いたんですけど。亀井に教えてよって言ったら“青木さん調子いいから、このままで”って。確かに調子良かったんで、ルーティンを崩さないように気に掛けてくれたのかな」と振り返っていた。