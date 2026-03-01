巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が1日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。巨人の小林誠司捕手（36）が2月22日に自身のインスタグラムでロッキーズ・菅野智之投手（36）との2ショット写真を公開した件についてちゃめっけたっぷりに語った。

自身もかつて出場したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の話題となり、その流れで今回メンバー入りを果たした仲のいい後輩・菅野の話に。

「すぐ宮崎に入って。その日のブルペンに入ったり」と菅野の精力的な動きがうれしそうで「コロラド・ロッキーズに入ったので。打者有利の球場なので。それでも智之だったらやってくれると思うので凄く楽しみです」と菅野にとってメジャー2年目となるシーズンについても語った。

菅野は代表合宿参加のための宮崎入り後、巨人の2軍キャンプにも足を運んで同学年の盟友・小林と再会。小林はスガコバ再結成の仲睦まじい2ショット写真をすぐさま自身のインスタグラムに掲載し「合流したばかりで、会いに来てくれてありがとう！」「やっぱり会うと元気が出る！」「WBC、智之らしく最高のパフォーマンスを！」と言葉も添えた。

巨人ファン、野球ファンにはたまらない“尊い”までのスガコバ2ショット。だが、さすが長野氏はそれだけでは終わらない。「そこは小林も菅野と一緒にインスタに上げればバズると思って…。狙ってると思います。そこはもう、計算して」と愛情たっぷりに小林をイジリ倒して笑わせていた。