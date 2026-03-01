伊藤昌弘と廣澤優也による2人組ロックユニット OrJourney（オールジャーニー）が、2nd EP『Blast』を5月27日に配信リリース。また、収録曲「理由のない光」が本日3月1日に先行配信された。

全7曲が収録される今作のタイトルの“Blast”は、“爆風”や“突風”という意味のほか、スラングでは“楽しい時間を過ごす”という意味でも使われるもの。今作にはライブを通してOurJourney（ファンネーム）と一緒に楽しみたいという意味が込められており、様々な角度から“ライブでの盛り上がり”を最優先に制作されたものとなっている。

先行配信された「理由のない光」は、1月に行われたライブ『革命前夜』や本日開催の初ワンマンライブ『Arrival』でも披露された爽やかなポップチューン。本日の公演への来場者が撮影したライブ映像を編集して、本楽曲のライブMVを制作する企画も実施している。

また、先行配信にあわせて各デジタルサービスでのキャンペーンがスタート。SNSシェアキャンペーンでは参加者全員へメンバーからのコメント動画が届くほか、LINE MUSIC再生キャンペーンではピックが抽選であたる施策を実施中。また、moraではハイレゾ音源のダウンロード購入で特典として伊藤昌弘の耳元ボイスがもらえるキャンペーンも行われている。

さらに、2ndワンマンライブ『Break the Chain』を10月24日に東京 代官山UNITにて昼夜2回公演として開催決定。詳細はOrJourneyオフィシャルサイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）