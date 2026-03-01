シンガーソングライターのやなぎなぎと株式会社room6は、アドベンチャーゲーム『Green Light』を2月28日にリリースしたことを発表した。

（参考：【画像あり】やなぎなぎの世界観を体験した“夢巡り”ADV。スクリーンショット一覧）

『Green Light』は、やなぎなぎのニューアルバム『Green Light』の世界観を体験できるアドベンチャーゲームだ。原案をやなぎなぎが担当し、開発をroom6が手がけている。『アンリアルライフ』の開発者・hako 生活がディレクションとして参加しており、インディーゲームレーベル「ヨカゼ」参加タイトルとして制作された。

物語の舞台は、鉱業で栄えた田舎町「ヴィリジアンド」。この街で眠った人はみんな同じ夢を見るという不思議な噂が広まり、体験を求める客でホテルは大わらわとなっている。プレイヤーはアルバイトのミドリとなり、昼間の街を探索して住民や観光客から「言葉」を集め、夜に見る夢の中のパズルを解きながら、街の秘密に迫っていく。

アルバム『Green Light』はやなぎなぎの活動14周年となる2月28日に発売。ゲームのストーリーとリンクした楽曲が収録されており、音楽と物語が交錯する体験を楽しむことができる。やなぎなぎ自身が制作したゲームBGMを収めたサウンドトラックとの2枚組も発売されている。（文＝リアルサウンド編集部）